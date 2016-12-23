Журналисты из Крыма попросили президента России придумать название для будущего моста

Владимир Путин на пресс-конференции-2016, проходящей в Москве сегодня, 23 декабря, отметил, что мост является не только важным объектом с точки зрения развития туристической отрасли, но в будущем, после нормализация отношений с Украиной, «он будет востребованным», сказал президент Владимир Путин.



«Вы сами про мост говорите «Керченский», — заявил президент. — Это не я придумал. Я только придумал его построить».



Иллюстрация — стоп-кадр пресс-конференции-2016 президента Владимира Путина в Москве, телеканал «Россия 1»