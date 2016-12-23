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Журналисты из Крыма попросили президента России придумать название для будущего моста

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Москва
13:24 23 Декабря 2016
мост, керченская, переправа, пресс-конференция, путин, президент
Автор: Sibnovosti.ru
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Владимир Путин на пресс-конференции-2016, проходящей в Москве сегодня, 23 декабря, отметил, что мост является не только важным объектом с точки зрения развития туристической отрасли, но в будущем, после нормализация отношений с Украиной, «он будет востребованным», сказал президент Владимир Путин.

«Вы сами про мост говорите «Керченский», — заявил президент. — Это не я придумал. Я только придумал его построить». 

Иллюстрация — стоп-кадр пресс-конференции-2016 президента Владимира Путина в Москве, телеканал «Россия 1»

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