Владимир Путин на пресс-конференции-2016, проходящей в Москве сегодня, 23 декабря, отметил, что мост является не только важным объектом с точки зрения развития туристической отрасли, но в будущем, после нормализация отношений с Украиной, «он будет востребованным», сказал президент Владимир Путин.
«Вы сами про мост говорите «Керченский», — заявил президент. — Это не я придумал. Я только придумал его построить».
Иллюстрация — стоп-кадр пресс-конференции-2016 президента Владимира Путина в Москве, телеканал «Россия 1»
Журналисты из Крыма попросили президента России придумать название для будущего моста
Владимир Путин на пресс-конференции-2016, проходящей в Москве сегодня, 23 декабря, отметил, что мост является не только важным объектом с точки зрения развития туристической отрасли, но в будущем, после нормализация отношений с Украиной, «он будет востребованным», сказал президент Владимир Путин.