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Сибирское агентство новостей
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Владимир Путин назвал досрочные выборы главы РФ нецелесообразными

Главная Политика
Москва
08:43 24 Декабря 2016
выборы, общество, пресс-конференция, путин, президент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Действующий президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос журналиста газеты Wall Street Journal о досрочных выборах главы государства. Путин назвал такое явление «возможным, но нецелесообразным». 

Также президент считает преждевременными разговоры о его участии в выборах 2018 года. 

«Я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации», — ответил на вопрос журналиста газеты «Коммерсантъ» Владимир Путин. 

Добавим, что согласно конституции РФ, выборы президента России состоятся в 2018 году. Владимир Путин имеет право баллотироваться на новый срок. 

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