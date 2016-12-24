Владимир Путин назвал досрочные выборы главы РФ нецелесообразными

Действующий президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос журналиста газеты Wall Street Journal о досрочных выборах главы государства. Путин назвал такое явление «возможным, но нецелесообразным».

Также президент считает преждевременными разговоры о его участии в выборах 2018 года.

«Я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире, и исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моем или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации», — ответил на вопрос журналиста газеты «Коммерсантъ» Владимир Путин.

Добавим, что согласно конституции РФ, выборы президента России состоятся в 2018 году. Владимир Путин имеет право баллотироваться на новый срок.