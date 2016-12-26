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Сибирское агентство новостей
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Команда Дональда Трампа может отменить 70%

Главная Политика
Москва
06:41 26 Декабря 2016
Трамп, команда, сша, президент
Автор: Sibnovosti.ru
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70% указов действующего главы Белого дома Барака Обамы могут быть отменены. Об этом заявил член переходной команды избранного президента США Дональда Трампа, экс-спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич в интервью Fox News.

Как сообщает «Лента.ру», республиканец отметил, что для этого потребуется работа квалифицированной команды юристов.

Принятие некоторых законов президента Барака Обамы Ньют Гингрич назвал «отчаянным исступлением», наследие его политики сравнил с надувной куклой, которая, как отметил экс-спикер Палаты представителей Конгресса, по мере того как из нее уходит воздух, все сжимается и сжимается.

Он также вспомнил инициированную Обамой реформу в сфере здравоохранения, в свое время вызвавшую резкую критику республиканцев. Ньют Гингрич считает, что если бы он заручился поддержкой обеих ведущих партий страны, то наследие его в этом аспекте могло бы быть более долгим и прочным.

Фото © REUTERS/ Brian Snyder

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