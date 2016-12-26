В Германии зафиксирован трехкратный рост числа турецких беженцев

В прошлом году только 1,8 тысячи жителей Турции сделали запрос об убежище в Германии. С января по ноябрь 2016-го число запросов составило 5200, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel и информацию федерального правительства.



Отмечается, что больше четырех тысяч, примерно 80% из них являются этническими курдами. За последнее время турецкая администрация активно ведет борьбу с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Были задержаны лидеры представленной в парламенте прокурдской Партии демократии народов.

«Анкара ведет непримиримый бой с курдским населением», — приводит издание слова депутата Бундестага от Левой партии Уллы Йельпке. Уточняется, что именно представители Левой партии были инициаторами сбора данных о прибывающих турецких беженцах.

«Турция — это ни в коем случае не безопасная страна и не то место, где беженцы могут найти убежище», — приводит немецкое издание слова Йельпке.

Некоторое время назад сообщалось, что десятки военнослужащих турецкой армии, проходящих службу на авиабазе НАТО в германском городе Рамштайн, запросили политическое убежище в ФРГ.

Они считают политическую ситуацию на родине нестабильной. Напомним, после путча были задержаны уже 7,5 тысячи человек, из них больше 6 тысяч — военнослужащие, а также полицейские, судьи и прокуроры.