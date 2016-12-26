Анна Кузнецова озвучила условия отмены «закона Димы Яковлева»

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова заявила, что отмена «закона Димы Яковлева», который запрещает усыновлять российских сирот в США, может быть снята только после того, как американская сторона даст возможность проследить судьбу уже усыновленных детей из России в Америке, сообщает агентство «Интерфакс».

«Все запросы, которые мы направляем американской стороне (более тысячи запросов было сделано), они остаются без ответов вообще. То есть совершенно игнорируются. Первой задачей будет выяснить, что с нашими детьми, которые уже там. Вот если там все хорошо, то тогда можно задавать себе вопрос, что будет дальше с законом, или не законом, или механизмом, там что-то будет введено», — рассказала Анна Кузнецова в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Она также уточнила, что в России считают приоритетом устройство детей без родителей в российские семьи и поддержку россиян, которые готовы взять ребенка.

«Мы понимаем, что очередь на усыновление растет за счет российских семей. На 30%, чуть даже больше выросло число детей-инвалидов, которых забирают российские семьи. Нужно помогать этим семьям, поддерживать, и многие семьи в России нуждаются в поддержке. Конечно, это приоритет», — приводит слова детского омбудсмена «Интерфакс».

«Закон Димы Яковлева» был принят в конце декабря 2012 года. Документ содержит ряд положений, согласно которым вводится запрет на въезд в РФ граждан США. Широко известен из-за статьи 4, которая прямо запрещает американцам усыновлять российских детей. Свое неофициальное название закон получил по имени ребенка-гражданина РФ, погибшего в машине усыновившего его гражданина США по недосмотру. Американский суд приемного отца оправдал.



© фото: пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка