Дональд Трамп считает ООН клубом для приятных бесед

Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter сообщение о том, что у Организация объединенных наций существует огромный потенциал. Однако сейчас ООН является только местом, где можно «приятно провести время».

«У Объединенных Наций есть огромный потенциал, но сейчас они представляют собой клуб, где люди встречаются, беседуют и приятно проводят время. Как печально!», — написал в своем Twitter избранный президент США.

Некоторое время назад Трамп заявил, что после его инаугурации «изменится то, что касается ООН».

Некоторое время назад появилась информация, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию, запрещающую Израилю строить поселения на палестинских территориях, на которую Трамп призывал наложить вето.



Фото © AFP 2016/ Laura Buckman