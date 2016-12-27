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За два года в Дрездене против Меркель на улицы выходил миллион человек

Главная Политика
Москва
12:41 27 Декабря 2016
германия, меркель, митинг, мигранты, выступление
Автор: Sibnovosti.ru
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Больше миллиона немцев в течение двух лет приняли участие в демонстрациях в Дрездене. Люди выступали против мигрантов и политики канцлера Германии Ангелы Меркель. Они также требовали улучшить отношения с Россией. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил сооснователь и один из трех председателей движения Pegida Лутц Бахманн.

«Если верить официальным цифрам, то в наших демонстрациях в Дрездене приняло участие 500 тысяч человек. Однако мы по опыту знаем, что официальные цифры — это примерно половина или даже треть от тех, кто на самом деле пришел и что подтверждается фотоснимками площади. Таким образом, мы уже поприветствовали на улицах Дрездена нашего миллионного демонстранта», — сказал он.

Лутц Бахманн также отметил, что на каждом митинге движения Pegida, которые, как правило, проходят по понедельникам, собирается от 3 до 6 тысяч человек. На митинг по случаю второй годовщины создания движения, ее отмечали 16 октября, пришли 12-15 тысяч.

«Мы не партия, а крупнейшее гражданское движение Европы и единственная непарламентская оппозиция, которую мы имеем в Германии. Мы выходим на улицы, чтобы достичь изменений. Это важно сегодня, так как многие разочаровались в политике, поэтому власть имущие могут делать все, что захотят. Наша главная заслуга в том, что люди снова заинтересовались политической жизнью», — сказал Бахманн.

По его данным, если до начала митингов движения на выборах обычно было 40-43% избирателей, то на последних выборах их число достигло уже 60%, почти на 20% больше, отмечает Лутц Бахманн.

«Мы требуем ограничения миграции, поддержки семьи, труда и культуры, а также прекращения холодной войны с Россией», — сказал он.

Фото © REUTERS/ Christian Mang 

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