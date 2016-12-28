Дональд Трамп определяется с кандидатурой на должность посла США в России

Основными претендентами на эту должность выступают конгрессмен Дана Рорабахер и советник бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, дипломат Томас Грэм, об этом сообщает издание «Известия».

По данным РИА «ФедералПресс», назначение на должность посла США в РФ подразумевает становление нормализации отношений с Россией.

Информированный дипломатический источник пояснил, что назначение связано со сменой команды, претензий к работе нынешнего посла США в России, отмечают в американском ведомстве, нет.

«Произойдет смена ответственных лиц не только в Вашингтоне, но и за его пределами. В особенности это касается представительств в ключевых странах. Уже определены кандидатуры на должности послов в Израиле и Китае, есть и новый представитель США при ООН», — подчеркнул собеседник издания «Известия».

Некоторое время назад Дональд Трамп рассматривал конгрессмена Дану Рорабахера на должность госсекретаря. Сейчас он работает в должности председателя подкомитета по Европе, Евразии и новым угрозам комитета по иностранным делам палаты представителей.

Рорабахер гордится личным знакомством с президентом России Владимиром Путиным. Оно состоялось в 1990-х годах.

Советник Генри Киссинджера, дипломат Томас Грэм работает специалистом по России, свободно говорит по-русски и уже работал в посольстве США в Москве.

«Уверен, что человек будет выбран правильный. И Рорабахер, и Грэм очень хорошо знают Россию и русскую душу. Грэм более академичен и является приверженцем realpolitik. Рорабахер — более неформальный политик, придерживающийся необходимости установления личных связей», — отметил эксперт.



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