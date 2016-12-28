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Российская и турецкая стороны предлагают завершить вооруженные действия в Сирии с 29 декабря

Главная Политика
Москва
12:42 28 Декабря 2016
сирия, войска, прекращение, огонь, россия, турция, договор
Автор: Sibnovosti.ru
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Россия и Турция согласовали план, согласно которому конфликтующим вооруженным сторонам в Сирии предложат завершить боевые действия, начиная с полуночи четверга, 29 декабря. Об этом сообщает в среду, 28 декабря, турецкое информационное агентство «Анадолу».

Как уточняет российское информагентство «Интерфакс», договоренность о перемирии не затрагивает террористические организации.

Если договоренности о режиме прекращения огня будут успешно реализованы, то правительство Сирии и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Астане политические консультации по урегулированию конфликта. Российская и турецкая стороны будут выступать в качестве гарантов урегулирования, сообщает информационное агентство в Турции.


Сегодня, в среду, 28 декабря, это же агентство сообщило, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии.

По данным достоверных источников, которые поступили в распоряжение агентства «Анадолу», после договоренностей о перемирии в восточных районах Алеппо и эвакуации населения и бойцов оппозиции Россия и Турция согласились с планом, предполагающим распространение режима перемирия на всю территорию Сирии.

Уточняется, что договоренности охватят все районы, где проходят бои между оппозицией и правительственными силами Сирии.

Фото © AP Photo

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