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CNN: в Москве закрыли англо-американскую школу

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Москва
05:43 30 Декабря 2016
сша, обучение, дети, дипломатия, закрытие, школа, великобритания
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Журналисты сообщают, что представители американской дипмиссии также не смогут ездить в ведомственный дом отдыха в Серебряном бору.

В России власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве. Закрытие произошло на фоне введенных Вашингтоном санкций. В школе учатся дети дипломатов из США, Великобритании и Канады, об этом накануне, 29 декабря, сообщили в CNN.

Англо-американская школа находится в Покровском-Стрешневе. Учебное заведение было основано в 1949 году. В ней учатся дети англоязычных дипломатов и бизнесменов. Всего здесь учатся около 1200 учеников.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на CNN, будет закрыт и ведомственный дом отдыха для сотрудников американкой дипмиссии, расположенный в Серебряном бору.

Некоторое время назад американская сторона ввела санкции против России. В США объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Американский госдепартамент заявил о закрытии двух «развлекательных комплексов в США, которыми владеет российское правительство». Предположительно, это дипломатические «дачи» в Мэриленде и Нью-Йорке. Их используются для отдыха, праздничных приемов и культурных мероприятий.

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