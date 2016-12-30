CNN: в Москве закрыли англо-американскую школу

Журналисты сообщают, что представители американской дипмиссии также не смогут ездить в ведомственный дом отдыха в Серебряном бору.

В России власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве. Закрытие произошло на фоне введенных Вашингтоном санкций. В школе учатся дети дипломатов из США, Великобритании и Канады, об этом накануне, 29 декабря, сообщили в CNN.

Англо-американская школа находится в Покровском-Стрешневе. Учебное заведение было основано в 1949 году. В ней учатся дети англоязычных дипломатов и бизнесменов. Всего здесь учатся около 1200 учеников.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на CNN, будет закрыт и ведомственный дом отдыха для сотрудников американкой дипмиссии, расположенный в Серебряном бору.

Некоторое время назад американская сторона ввела санкции против России. В США объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Американский госдепартамент заявил о закрытии двух «развлекательных комплексов в США, которыми владеет российское правительство». Предположительно, это дипломатические «дачи» в Мэриленде и Нью-Йорке. Их используются для отдыха, праздничных приемов и культурных мероприятий.