Избранный президент США может отменить санкции в отношении России

Будущая администрация избранного президента примет решение о том, следовать ли избранным курсом или отменить законопроекты действующей администрации Барака Обамы.

В администрации действующего президента признают, что Дональд Трамп после инаугурации сможет без особых трудностей отменить антироссийские санкции, сообщает РИА «Новости». Однако представители нынешнего главы Белого дома не рекомендует Трампу предпринимать какие-либо действия на этот счет.

Такую позицию озвучили на состоявшемся специальном брифинге официальные представители действующей администрации президента Барака Обамы.



У сотрудников аппарата, имена которых не разглашаются по условиям проведения брифинга, спросили, сложно ли будет Трампу после инаугурации, запланированной на 20 января, отменить антироссийские меры, о которых объявили в четверг, 29 декабря, власти США.



Уточняется, что представители администрации заявили, что санкции были приняты согласно «исполнительным решениям» Обамы.

Он также отметил, что новый президент, который вступает в должность после инаугурации, может отменить указанные меры таким же образом, в частности позволить вернуться в страну российским дипломатам, которых представитель действующей администрации США назвал «сотрудниками разведслужб РФ».

«Мы считаем, что это было бы нецелесообразно», — сообщил представитель администрации Обамы.

«Гипотетически эти санкции можно обратить вспять, но в этом не особенно много смысла», — заявил чиновник.

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