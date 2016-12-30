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Глава кабина утвердил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

Главная Политика
Москва
09:45 30 Декабря 2016
медведев, премьер-министр, лекарство, список
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российское правительство планирует, что новый перечень жизненно важных лекарств полностью гарантирует оказание лекарственной помощи.

«Это такой толстый документ. Правительство ежегодно утверждает такой перечень, он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка, чтобы не было всякого рода спекуляций», — заявил премьер-министр во время совещания с вице-премьерами 29 декабря, в четверг.

Также Дмитрий Медведев заявил о необходимости того, чтобы соответствующие лекарства оставались доступными для людей.

Премьер-министр также отметил, что перечень стал формироваться более открыто и при непосредственном участии профессионального сообщества, сообщает РИА «ФедералПресс». Глава кабмина надеется, что это позволит лучше понимать, какие лекарства действительно востребованы, что происходит с ценообразованием, насколько регионы обеспечены тем или иным лекарственным препаратом.

«Цены вообще на лекарства и проблемы здравоохранения, по социальным опросам, остаются, может быть, одними из самых существенных тем для практически любой российской семьи«», — приводит слова председателя правительства РИА «ФедералПресс».

Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что за два года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов претерпел серьезное расширение. В него включили 96 новых наименований. Всего на сегодняшний день он содержит 646 международных непатентованных наименований, это означает, что перечень полностью гарантирует оказание лекарственной помощи, уточняет информационное агентство «Интерфакс».

Ольга Голодец уточняет, что с 2014 года установлена новая процедура формирования перечня ЖНВЛП. Деятельность комиссии, которая действует при минздраве, осуществляют 46 экспертных учреждений.

«Важная тенденция последних лет - это увеличение доли отечественных препаратов в перечне ЖНВЛП. В результате роста российской фармацевтической промышленности и программ импортозамещения, которые мы все реализовываем, доля отечественных препаратов только за последний год выросла с 72% в 2015 году до 76,8% в 2016 году», — сказала политик. 

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