Хакер Guccifer назвал обвинения США в адрес России безумными

Румынский хакер Марсель Лазар, также известный как Guccifer и признавшийся во взломе почты бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, заявил, что сомневается в обвинениях администрации Барака Обамы в адрес России по поводу ее причастности к кибератакам во время выборов президента США 2016 года.

В интервью телеканалу Fox News он назвал нападки США на Россию «истерией» и частью «фейковой кибервойны».

«Американцы сошли с ума от мысли про русских, что они вторгаются в Соединенные Штаты», — сказал Лазар. «Это безумие <...> Это истерия, вы понимаете?», – добавил он.

Интервью с Лазаром, который сейчас отбывает наказание в тюрьме на родине по обвинению в киберпреступлениях, было записано во время серии телефонных разговоров с ним.

В мае Лазар в интервью Fox News признавался, что неоднократно взламывал личный почтовый сервер Хиллари Клинтон, который она использовала во время пребывания на посту госсекретаря США.

Администрация Барака Обамы в конце минувшего года ввела новые санкции против России за «вмешательство в выборы США».

В санкционный список, в частности, попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, трое его заместителей, а также обвиненные в хакерстве Алексей Белан и Евгений Богачев. Под санкции США также попали ФСБ, ГРУ, автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», ООО «Специальный технологический центр» и ООО «Цифровое оружие и защита» (ЦОР). Кроме того, Госдеп США объявил персонами нон гра​та 35 российских дипломатов.

Фото: foxnews.com