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Хиллари Клинтон может побороться за пост мэра Нью-Йорка

Главная Политика
Россия
07:30 7 Января 2017
нью-йорк, выборы, клинтон, сша, политика
Автор: Sibnovosti.ru
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Известный американский политик Хиллари Клинтон намерена стать кандидатом на пост мэра Нью-Йорка. Об этом пишет газета New York Daily News.

По данным издания, о своих планах Клинтон рассказала в частной беседе. Свое решение она аргументирует просьбами сторонников. Также она хочет «бросить вызов» нынешнему градоначальнику Биллу де Блазио, который отказался поддерживать Хиллари на президентских выборах.

По мнению экспертов, победа Клинтон сможет вернуть ей позиции в мировой политике. Однако многие специалисты считают, что политик не вернется к активной деятельности в свои 69 лет.

Интересно, что против выдвижения Клинтон на пост мэра Нью-Йорка выступают и законы одноименного штата. Согласно нормативной базе, кандидат должен проживать на территории одного из пяти районов города. Хиллари Клинтон сейчас живет в небольшом городке Чаппакуа к северу от Нью-Йорка и формально не может претендовать на кресло мэра.

Выборы главы Нью-Йорка состоятся 7 ноября 2017 года.

Фото: © AFP 2016/ Jewel Samad

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