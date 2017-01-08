8 января
Россия
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
федеральные новости
...

США официально обвинили Путина в организации хакерских атак

Главная Политика
Москва
07:38 8 Января 2017
общество, политика, сша
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

На сайте американской разведки опубликовали доклад «Оценка деятельности и намерений России в отношении последних выборов в США», в котором российского президента Владимира Путина впервые официально обвинили в попытках повлиять на ход президентских выборов в Америке.

«Мы полагаем, что президент России Владимир Путин поручил повлиять на предвыборную кампанию в США в 2016 году. Россия стремилась подорвать веру общества в американскую демократию, очернить госсекретаря [Хиллари] Клинтон и навредить ее популярности среди избирателей. Мы также считаем, что Путин и правительство России оказывало явные преференции избранному президенту Трампу», — говорится в докладе.

Таким образом, власти США впервые официально обвинили Путина в организации кибератак, благодаря которым Трамп выиграл президентские выборы.

Американская разведка считает, что в дальнейшем Москва будет использовать эти методы, чтобы повлиять на выборы в странах-союзниках США по всему миру.

Согласно докладу, «с высокой долей вероятности» Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба России использовало хакера Guccifer 2.0, сайты DCLeaks.com и WikiLeaks, чтобы сделать украденные данные публичными и распространить их в СМИ.

Секретную версию документа 5 января показали действующему президенту США Бараку Обаме. После этого он дал интервью телеканалу АВС, в котором заявил, что Кремль «хотел вмешаться [в выборы американского президента] и сделал это».

6 января с докладом ознакомился избранный президент Трамп. По его словам, хакерские атаки не имели «абсолютно никакого влияния» на результаты выборов. При этом Трамп считает, что Демпартия США сама виновата в том, что ее серверы взломали. Кроме того, он пообещал усилить борьбу с хакерами.

В конце декабря Белый дом расширил санкционный список, включив в него руководство российской разведки, хакеров, а также ГРУ и Федеральную службу безопасности.

Политика

Новости России: Хиллари Клинтон может побороться за пост мэра Нью-Йорка

Хиллари Клинтон может побороться за пост мэра Нью-Йорка

07.01.2017
Россия

Выборы намечены на 7 ноября 2017 года

Новости Москвы: Хакер Guccifer назвал обвинения США в адрес России безумными

Хакер Guccifer назвал обвинения США в адрес России безумными

05.01.2017
Россия

Администрация Барака Обамы в конце минувшего года ввела новые санкции против России

Новости Москвы: Трамп назвал несправедливыми обвинения России в причастности к кибератакам

Трамп назвал несправедливыми обвинения России в причастности к кибератакам

02.01.2017
Россия

Трамп также выразил надежду на то, что США будут поддерживать сотрудничество со многими странами

Новости Москвы: Глава кабина утвердил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

Глава кабина утвердил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

30.12.2016
Россия

Список утвержден на 2017 год

Новости Москвы: Избранный президент США может отменить санкции в отношении России

Избранный президент США может отменить санкции в отношении России

30.12.2016
Россия

Об этом отмечают в действующей администрации американского правительства

Новости Москвы: CNN: в Москве закрыли англо-американскую школу

CNN: в Москве закрыли англо-американскую школу

30.12.2016
Россия

Учебное заведение закрыли из-за санкций, сообщает телеканал

Новости Москвы: Российская и турецкая стороны предлагают завершить вооруженные действия в Сирии с 29 декабря

Российская и турецкая стороны предлагают завершить вооруженные действия в Сирии с 29 декабря

28.12.2016
Россия

Предложение о перемирии не затрагивает экстремистские объединения

Новости Москвы: Дональд Трамп определяется с кандидатурой на должность посла США в России

Дональд Трамп определяется с кандидатурой на должность посла США в России

28.12.2016
Россия

Избранный глава Белого дома может назначить нового американского посла в России в следующем году

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.