США официально обвинили Путина в организации хакерских атак

На сайте американской разведки опубликовали доклад «Оценка деятельности и намерений России в отношении последних выборов в США», в котором российского президента Владимира Путина впервые официально обвинили в попытках повлиять на ход президентских выборов в Америке.

«Мы полагаем, что президент России Владимир Путин поручил повлиять на предвыборную кампанию в США в 2016 году. Россия стремилась подорвать веру общества в американскую демократию, очернить госсекретаря [Хиллари] Клинтон и навредить ее популярности среди избирателей. Мы также считаем, что Путин и правительство России оказывало явные преференции избранному президенту Трампу», — говорится в докладе.

Таким образом, власти США впервые официально обвинили Путина в организации кибератак, благодаря которым Трамп выиграл президентские выборы.

Американская разведка считает, что в дальнейшем Москва будет использовать эти методы, чтобы повлиять на выборы в странах-союзниках США по всему миру.

Согласно докладу, «с высокой долей вероятности» Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба России использовало хакера Guccifer 2.0, сайты DCLeaks.com и WikiLeaks, чтобы сделать украденные данные публичными и распространить их в СМИ.

Секретную версию документа 5 января показали действующему президенту США Бараку Обаме. После этого он дал интервью телеканалу АВС, в котором заявил, что Кремль «хотел вмешаться [в выборы американского президента] и сделал это».

6 января с докладом ознакомился избранный президент Трамп. По его словам, хакерские атаки не имели «абсолютно никакого влияния» на результаты выборов. При этом Трамп считает, что Демпартия США сама виновата в том, что ее серверы взломали. Кроме того, он пообещал усилить борьбу с хакерами.

В конце декабря Белый дом расширил санкционный список, включив в него руководство российской разведки, хакеров, а также ГРУ и Федеральную службу безопасности.