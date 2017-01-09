48 китайских чиновников из министерств подозревали в коррупции в прошлом году

Проверять чиновников высшего звена на причастность к коррупции стали еще в прошлом году. Под подозрение попали 48 китайских служащих министерского уровня. Информацию об этом опубликовали в понедельник, 9 января, представители Верховной народной прокуратуры КНР.

В сообщении сказано, что расследование начато в отношении экс-секретаря комитета Коммунистической партии Китая в провинции Ляонин Ван Миня, экс-начальника Государственного статистического управления Ван Баоаня и бывшего замсекретаря комитета КПК Пекина Люй Сивэня.

Верховная народная прокуратура КНР в 2016-м, отмечается в документе, предъявила обвинения бывшему заместителю председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Лин Цзихуа, бывшему заместителю председателя ВК НПКСК Су Жуну, бывшему заместителю председателя Центрального военного совета Го Босюну. Также обвинения предъявлены бывшему заместителю председателя Комиссии по экологии и природным ресурсам Всекитайского собрания народных представителей Бай Эньпэйю, бывшему главе парткома провинции Хэбэй Чжоу Бэньшуню. Всего в причастности к коррупции обвиняют 48 чиновников.

Как уточняет агентство ТАСС, кампания по борьбе с коррупцией была активизирована в Китае после прихода к власти в 2012-2013 годах «пятого поколения» руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.



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