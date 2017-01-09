9 января
Россия
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
федеральные новости
...

48 китайских чиновников из министерств подозревали в коррупции в прошлом году

Главная Политика
Москва
09:36 9 Января 2017
коррупция, китай, подозрение, чиновники
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Проверять чиновников высшего звена на причастность к коррупции стали еще в прошлом году. Под подозрение попали 48 китайских служащих министерского уровня. Информацию об этом опубликовали в понедельник, 9 января, представители Верховной народной прокуратуры КНР.

В сообщении сказано, что расследование начато в отношении экс-секретаря комитета Коммунистической партии Китая в провинции Ляонин Ван Миня, экс-начальника Государственного статистического управления Ван Баоаня и бывшего замсекретаря комитета КПК Пекина Люй Сивэня.

Верховная народная прокуратура КНР в 2016-м, отмечается в документе, предъявила обвинения бывшему заместителю председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Лин Цзихуа, бывшему заместителю председателя ВК НПКСК Су Жуну, бывшему заместителю председателя Центрального военного совета Го Босюну. Также обвинения предъявлены бывшему заместителю председателя Комиссии по экологии и природным ресурсам Всекитайского собрания народных представителей Бай Эньпэйю, бывшему главе парткома провинции Хэбэй Чжоу Бэньшуню. Всего в причастности к коррупции обвиняют 48 чиновников.

Как уточняет агентство ТАСС, кампания по борьбе с коррупцией была активизирована в Китае после прихода к власти в 2012-2013 годах «пятого поколения» руководителей во главе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином.

Фото © REUTERS/ Stringer

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Политика

Новости Москвы: США официально обвинили Путина в организации хакерских атак

США официально обвинили Путина в организации хакерских атак

08.01.2017
Россия

Секретную версию документа 5 января показали действующему президенту США Бараку Обаме

Новости России: Хиллари Клинтон может побороться за пост мэра Нью-Йорка

Хиллари Клинтон может побороться за пост мэра Нью-Йорка

07.01.2017
Россия

Выборы намечены на 7 ноября 2017 года

Новости Москвы: Хакер Guccifer назвал обвинения США в адрес России безумными

Хакер Guccifer назвал обвинения США в адрес России безумными

05.01.2017
Россия

Администрация Барака Обамы в конце минувшего года ввела новые санкции против России

Новости Москвы: Трамп назвал несправедливыми обвинения России в причастности к кибератакам

Трамп назвал несправедливыми обвинения России в причастности к кибератакам

02.01.2017
Россия

Трамп также выразил надежду на то, что США будут поддерживать сотрудничество со многими странами

Новости Москвы: Глава кабина утвердил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

Глава кабина утвердил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

30.12.2016
Россия

Список утвержден на 2017 год

Новости Москвы: Избранный президент США может отменить санкции в отношении России

Избранный президент США может отменить санкции в отношении России

30.12.2016
Россия

Об этом отмечают в действующей администрации американского правительства

Новости Москвы: CNN: в Москве закрыли англо-американскую школу

CNN: в Москве закрыли англо-американскую школу

30.12.2016
Россия

Учебное заведение закрыли из-за санкций, сообщает телеканал

Новости Москвы: Российская и турецкая стороны предлагают завершить вооруженные действия в Сирии с 29 декабря

Российская и турецкая стороны предлагают завершить вооруженные действия в Сирии с 29 декабря

28.12.2016
Россия

Предложение о перемирии не затрагивает экстремистские объединения

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.