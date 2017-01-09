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До февраля в Южной Корее американские военные разместят 24 ударных вертолета Apache

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Москва
10:44 9 Января 2017
угроза, военные, сша, самолет, корея, южная, кндр
Автор: Sibnovosti.ru
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Представители США до февраля разместят на территории Южной Кореи 24 ударных вертолета AH-64 Apache. Их доставят в страну для противостояния возможным провокациям со стороны КНДР.

«Часть батальона вертолетов Apache будут временно дислоцированы на авиабазе Сувон. Размещение будет до тех пор, пока на базе Camp Humphreys не будет завершено строительство новой стояночной площадки для самолетов», — приводит агентство Ренхап слова представителей военного командования США.

Ударные вертолеты AH-64 Apache заменят легкие вертолеты 30 OH-58D Kiowa Warrior. Таким образом Вашингтон должен повысить готовность американских военнослужащих на случай возможных провокационных действий со стороны КНДР, уточняет РИА «Новости».

Бежавший в прошлом году в Южную Корею из Великобритании северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо в интервью агентству Ренхап сообщил, что КНДР поставила цель завершить разработку межконтинентальных баллистических ракет и подходящих для них ядерных боеголовок к 2018 году. Через некоторое время Центральное телеграфное агентство Кореи — ЦТАК — распространило заявление МИД КНДР. В нем было сказано, что Пхеньян готов «осуществить пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в любое время и из любого места».

Руководитель оборонного ведомства США Эштон Картер заявил, что Соединенные Штаты планируют сбивать запущенную КНДР ракету, как только возникнет угроза Америке или ее союзникам. По данным агентства Ренхап, Пхеньян ведет разработку ракет KN-08 на передвижных пусковых установках с дальностью полета более 13 тысяч километров.

Фото flickr.com/ Jonathan Tommy

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