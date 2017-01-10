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В США российского посла пригласили на инаугурацию Трампа

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Москва
04:36 10 Января 2017
Трамп, инаугурация, посол, россия, приглашение
Автор: Sibnovosti.ru
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Российского посла в США Сергея Кисляка пригласили на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. Инаугурация пройдет 20 января в Вашингтоне. Об этом РИА «Новости» сообщили пресс-службе дипломатической миссии России.

Согласно практике и протокольными правилами, на инаугурацию американского президента иностранных послов приглашают. Американская сторона пригласила на мероприятие посла России Сергея Кисляка. «Посол будет в нем участвовать», — сообщил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января. Мероприятие начнется в 12.00 по местному времени, в 20.00 по Москве у здания Капитолия, где заседает конгресс. Некоторое время назад сообщалось, что Трамп планирует лично написать свою инаугурационную речь.

На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.

Фото © AP Photo/ Richard Drew

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