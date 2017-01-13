У президента Владимира Путина просят 27 млрд рублей на жилье для прокуроров и следователей

Руководитель СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор России Юрий Чайка просят Владимира Путина о «совершенствовании обеспечения прокуроров и следователей жилыми помещениями». Об этом в пятницу, 13 января, сообщает издание «Коммерсантъ».

В газете сказано, что на эти цели они дополнительно запросили почти 27 млрд рублей. 19 млрд предлагают выделить на жилье для прокуроров, а 7,6 млрд — для следователей.

В письме к президенту страны сказано, что на 1 декабря прошлого года в сфере работников прокуратуры со стажем не менее 10 лет на получение квартир в очереди стоят почти 3,7 тысячи человек. В Следственном комитете страны своей очереди на получение жилья ждут 3,8 тысячи человек. Издание «Коммерсантъ» сообщает о разницах в запрашиваемых суммах тем, что в прокуратуре расчет шел на семью из трех человек, а в СКР — только на одного сотрудника.

По предварительным данным, средства будут предоставлять в качестве социальной выплаты для покупки собственного жилья.

Ассигнование такого проекта связано с тем, что сейчас работающим в Следственном комитете и в генеральной прокуратуре, как правило, предоставляют служебные квартиры, которые необходимо сдать при увольнении. Отмечается, что перевести служебное жилье в собственность практически невозможно.