Новый президент США Дональд Трамп подписал первые указы

45-й президент США Дональд Трамп официально вступил в новую должность. Глава государства уже подписал первые указы. Церемонию инаугурации в Вашингтоне транслировали американские телеканалы.

Трамп подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США. В частности новый глава подписал указ о назначении министра обороны США. Им стал Джеймс Мэттис, чью кандидатуру ранее одобрил Сенат.

Кроме того, Трамп завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальный день патриотизма, сообщают РИА «Новости». 45-й президент пообещал сделать Америку «снова сильной, гордой, богатой и безопасной». По окончании речи Трамп повторил: «Вместе мы сделаем Америку снова великой».

Добавим, что по данным местных СМИ, после инаугурации президента в Вашингтоне задержали около 90 активистов, выступающих против Трампа.