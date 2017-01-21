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Новый президент США Дональд Трамп подписал первые указы

Главная Политика
Россия
06:42 21 Января 2017
Трамп, сша, политика, президент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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45-й президент США Дональд Трамп официально вступил в новую должность. Глава государства уже подписал первые указы. Церемонию инаугурации в Вашингтоне транслировали американские телеканалы. 

Трамп подписывал указы за столом в окружении семьи и высшего руководства США. В частности новый глава подписал указ о назначении министра обороны США. Им стал Джеймс Мэттис, чью кандидатуру ранее одобрил Сенат. 

Кроме того, Трамп завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальный день патриотизма, сообщают РИА «Новости». 45-й президент пообещал сделать Америку «снова сильной, гордой, богатой и безопасной». По окончании речи Трамп повторил: «Вместе мы сделаем Америку снова великой». 

Добавим, что по данным местных СМИ, после инаугурации президента в Вашингтоне задержали около 90 активистов, выступающих против Трампа. 

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