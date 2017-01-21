Турецкий парламент одобрил переход на президентскую форму правления

Депутаты турецкого парламента одобрили принятие комплекса поправок в Конституцию страны. Они рассчитанные на то, что полномочия президента станут намного шире. Об сообщило агентство Associated Press.

Окончательное решение о проведении реформы основного закона страны проведут на национальном референдуме. Народ Турции поставит окончательную точку в данном вопросе. Когда именно состоится референдум, пока неизвестною.

Добавим, что законопроект, внесенный в парламент Турции, поддержали 339 депутатов. Еще 142 депутата проголосовали «против». В случае если инициативу поддержат жители Турции, президент сможет выступать в качестве главы исполнительной власти, назначать правительство, предлагать план бюджета и вводить режим чрезвычайного положения. При этом изменения претерпит и правовой статус парламентариев. Так, число депутатов в правительстве страны будет увеличено с 550 до 600 человек.