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Сенатор Мизулина предлагает ввести пожизненный срок за растление детей

Главная Политика
Москва
12:13 24 Января 2017
госдума, сенатор, срок, законопроект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сенатор Елена Мизулина заявила о том, что планирует внести в Государственную думу законопроект, который ужесточает наказание за растление детей, вплоть до пожизненного срока. Данные об этом опубликованы на портале Мизулиной.

«В ближайшее время я внесу на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект», — указано на сайте сенатора.

Елена Мизулина таким образом отреагировала на информацию средств массовой информации о множественных случаях систематического сексуального насилия над учениками в московской «Лиге школ».

Сенатор считает, что ужесточение наказания за такие преступления должно особенно коснуться растлителей из «близкого круга» ребенка, то есть преподавателей или родителей.

Некоторое время назад СКР по Москве начал проводить доследственную проверку по сообщениям о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в школе на юго-западе столицы.

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