Власти Чечни летом запустят авиарейсы из Грозного в Стамбул

Рейсы из столицы Чечни Грозного в Турцию планируют запустить летом 2017-го, сообщает издание «Известия», ссылаясь на представителя международного грозненского аэропорта Северный.

Кроме этого, сообщает издание, рейсы из столицы Чечни запустят в грузинский Тбилиси, в Крым и Петербург.

«Регулярные ежедневные прямые рейсы в Стамбул, крупнейший город Турции, могут появиться уже в летнем расписании аэропорта Грозного. В настоящее время из Грозного выполняется 2–3 ежедневных рейса в Москву и один еженедельный рейс в Бишкек, столицу Киргизии», — уточнили «Известиям» в воздушной гавани Грозного.

Ежедневные прямые рейсы будет выполнять турецкая авиакомпания Turkish Airlines. То, что авиаперевозчик Турции планирует осуществлять рейсы из грозненского аэропорта газете также подтвердили в Росавиации. Сейчас в ведомстве изучают заявку. Также отмечается, что рейсы из Грозного планируют запустить и в столицу Грузии Тбилиси. Полеты будет выполнять Turkish Airlines.

«Мы думаем, что восстановим старую маршрутную сеть Грозный–Тбилиси. Перевозчиком на этом направлении может также стать турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Мы думаем, что полеты могут начаться уже в конце марта — апреле. А потом, возможно, даже будет продлен этот маршрут и до Стамбула через Тбилиси», — сообщает издание со ссылкой на источник грозненского аэропорта после встречи с руководством международного аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси.

Также «Известия» сообщают, что в воздушной гавани Грозного рассчитывают летом запустить рейсы в столицу Крыма — Симферополь. Осуществлять полеты будет авиакомпания UTair. Этот же перевозчик может выполнять регулярные рейсы в Санкт-Петербург. «Известия»уточняют, что «Саратовские авиалинии» могут открыть рейсы из Саратова в Грозный и далее оттуда в Стамбул.

Чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией были прекращены в ноябре 2016-го после атаки турецким истребителем в Сирии российского бомбардировщика Су-24. Изменение в ситуации российско-турецких отношений наступило летом прошлого года, когда Тайип Эрдоган направил Владимиру Путину письмо, в котором извинился за инцидент. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ, отменяющий запрет на чартеры, а 28 августа российское правительство полностью отменило все ограничения.