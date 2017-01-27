Трамп и Путин могут поговорить в выходные дни, сообщают СМИ

Глава Белого дома Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин могут поговорить по телефону в ближайшие выходные, 28-29 января. Об этом в Twitter сообщила журналист телеканала NBC Хелли Джексон, ссылаясь на источники в американской администрации.

«Президент Трамп и Владимир Путин, как ожидается, поговорят по телефону на этих выходных, согласно источнику в администрации. Первый звонок с инаугурации», — опубликовала сообщение сотрудник телеканала.

Разговор между Путиным и Трампом состоялся 14 ноября прошлого года. Политики обсуждали отношения двух стран, они сошлись во мнении, что те находятся в «крайне неудовлетворительном состоянии».

Путин и Трамп выразили мнение о том, что необходимо объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, они договорились продолжить контакты по телефону, а в перспективе — провести личную встречу.

Некоторое время назад официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что разговор по телефону Путина и Трампа согласовывается. Песков отметил, что подготовка к общению двух лидеров ведется по линии внешнеполитического ведомства.

21 января пресс-секретарь российского президента сообщил, что Владимир Путин позвонит Трампу и поздравит его со вступлением в должность в ближайшие дни.

Инаугурация Трампа прошла в Вашингтоне 20 января.