Переговоры по Сирии в Женеве состоятся в конце февраля

Мероприятия, посвященные сирийской проблеме, которые должны были пройти в Женеве 8 февраля, перенесены на конец месяца. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Отрадно, что даже само объявление о встрече в Астане, о подготовке этой встречи, ее проведении, уже послужило стимулом для наших коллег в ООН немного активизировать свои действия и все-таки объявить о межсирийских переговорах в Женеве, хотя вновь эта дата перенесена с 8 февраля на конец следующего месяца», — об этом Лавров заявил на встрече с представителями различных групп сирийской оппозиции в Москве в пятницу, 27 января.

В пятницу, 27 января, глава российского МИД Сергей Лавров проводит встречу с представителями различных групп оппозиции в Сирии.