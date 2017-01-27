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Переговоры по Сирии в Женеве состоятся в конце февраля

Главная Политика
Москва
10:41 27 Января 2017
переговоры, перенос, дата, сирия, лавров, вооруженные, конфликты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Мероприятия, посвященные сирийской проблеме, которые должны были пройти в Женеве 8 февраля, перенесены на конец месяца. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Отрадно, что даже само объявление о встрече в Астане, о подготовке этой встречи, ее проведении, уже послужило стимулом для наших коллег в ООН немного активизировать свои действия и все-таки объявить о межсирийских переговорах в Женеве, хотя вновь эта дата перенесена с 8 февраля на конец следующего месяца», — об этом Лавров заявил на встрече с представителями различных групп сирийской оппозиции в Москве в пятницу, 27 января.

В пятницу, 27 января, глава российского МИД Сергей Лавров проводит встречу с представителями различных групп оппозиции в Сирии.

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