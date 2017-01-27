Дональд Трамп прокомментировал нецензурное выступление певицы Мадонны

Президент США Дональд Трамп так прокомментировал нецензурное выступление Мадонны: «Она отвратительна». Нецензурное выражение американская поп-певица в адрес Дональда Трампа произнесла во время «Марша женщин» в Вашингтоне. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Честно говоря, она отвратительна», — охарактеризовал артистку президент США.



Он также заявил, что выступление Мадонны является позором для США.

Некоторое время назад сообщалось, что Мадонна во время выступления на «Марше женщин» в в столице США несколько раз нецензурно выразилась в адрес Дональда Трампа. На марше она заявила, что наступил «новый век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргинальные люди». Певица также говорила о том, что она «думала о взрыве» Белого дома.

После этого Мадонна заявила о том, что ее слова грубо вырвали из контекста.



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