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Дональд Трамп ужесточил правила въезда в США

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Россия
08:30 28 Января 2017
указ, мигранты, политика, Трамп, президент, сша
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © AFP
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Президент США Дональд Трамп ужесточил правила въезда в страну. Соответствующие указы подписаны 27 января, сообщает «РИА Новости».

Согласно документам, теперь для получения визы гражданам других стран необходимо пройти собеседование в посольстве США. Ранее въезжающим из некоторых государств позволялось не проходить интервью. Контроль за исполнением указа возложен на Госдепартамент.

Также Трамп поручил ускорить создание биометрической системы, которая будет отслеживать всех людей, пересекающих границу США. Разработкой и введением в строй данной программы займется министерство внутренней безопасности.

Кроме того, в США намерены требовать от других стран подробную информацию, которая позволит досконально разбираться в намерениях лиц, въезжающих на территорию страны. Каким образом Вашингтон намерен получать данные от иностранных правительств, не уточняется.

Главным мотивом принятия указов стало ограничение числа въезжающих граждан из арабских государств. Решением Трампа программа приема беженцев приостановлена на 120 дней, а въезд беженцам из Сирии запрещен полностью. При этом сирийцы-христиане в определенных обстоятельствах смогут пересекать границу США.

Фото: © AFP 2017/ Don Emmert 

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