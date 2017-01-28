Дания назначит первого в мире «цифрового посла»

Дания намерена назначить первого в мире «цифрового посла». Задачей дипломата будет установление отношений с крупными IT-компаниями. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

По словам главы ведомства, стране необходимо улучшить отношения с такими корпорациями, как Google, Apple и Microsoft. Состояние компаний зачастую превышает бюджеты некоторых стран, с которыми Дания поддерживает традиционные контакты. При этом корпорации оказывают такое же большое влияние на экономику и политику скандинавской страны.

«Эти компании стали видом новых стран, и нам необходимо оказать сопротивление. При этом Дания не собирается менять традиционные отношения с другими странами», — рассказал Самуэльсен в интервью газете Politiken.

Глава датского МИД добавил, что должность «цифрового посла» пока не учреждена. Точная дата появления нового поста неизвестна.

При этом министр отметил, что Дания уже получает выгоды от взаимодействия властей и IT-гигантов. В качестве примера политик привел решение Facebook построить новый дата-центр в Оденсе.