Захарова объявила конкурс карикатур на Бориса Джонсона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила конкурс на лучшую карикатуру на главу британского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона. Об этом Захарова написала на своей странице в соцсети Facebook.

Поводом стало возмущение Джонсона из-за приглашения Захаровой в Палату общин. Мероприятие в Палате общин, на которое также пригласили главного редактора RT Маргариту Симоньян, планировалось на 29 января, но было перенесено.

Она также отметила, что Лондон давно стал прибежищем «всякой нечисти, вроде недобитых террористов, беглых олигархов и проворовавшихся чиновников».

Ранее газета Daily Mail опубликовала материал, в котором говорилось, что из-за приглашения на торжественный вечер в палату общин, глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон «пришел в ярость». Слова самого Джонсона в публикации издания не приводятся.

За лучшую карикатуру на Бориса Джонсона обещан приз. Рисунки можно оставлять под постом Марии Захаровой в Facebook.