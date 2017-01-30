Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать мировую войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм должны сосредоточить свою энергию на террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в США, РФ и ряде других стран), нелегальной иммиграции и безопасности на границах, вместо постоянных попыток начать Третью мировую войну.

По мнению американского лидера, оба политика отличаются слабым пониманием иммиграционных вопросов.

Ранее Маккейн и Грэм опубликовали заявление, в котором раскритиковали указ президента Трампа об ужесточении иммиграционной политики. По их мнению, распоряжение президента «не было проверено должным образом», поскольку не обсуждался с Госдепартаментом, министерствами обороны и юстиции, передает ABC News.

«Мы опасаемся, что указ будет способствовать обострению террористической угрозы, чем укреплению безопасности США», — заявили сенаторы.

Действие указа президента США, подписанного 27 января, распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет об Иране, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Сомали и Судане. Из-за распоряжения с некоторых рейсов, вылетавших в США, были сняты граждане государств, попавших в список, несмотря на то, что у них имелись американские визы.

Трамп, комментируя свое решение, заявил, что его мера направлена не против мусульман, а против террористов. По его словам, выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты меры в политике безопасности.