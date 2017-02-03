Советником Вячеслава Володина стал сотрудник РПЦ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин принял на должность советника на общественных началах сотрудника Русской православной церкви, передает «Ъ». Речь идет о специалисте по работе РПЦ с партиями Александре Щипкове.

Щипков в своей нынешней должности в РПЦ (которую он занял после протоиерея Всеволода Чаплина в начале января прошлого года) отвечал за взаимодействие с партиями.

По мнению главы комитета Госдумы по общественным объединениям и религиозным организациям Сергея Гаврилова, Щипков был нанят советником Володина для того, чтобы вести работу по вопросам свободы совести и особенностей семейного законодательства.

«Я беседовал с ним. Он интеллектуал, социальный и религиозный философ, аналитик, публицист. Насколько я представляю, не функционер, не организатор», — рассказал «Коммерсанту» Гаврилов, добавив, что хотел бы пригласить Щипкова и к работе в профильном думском комитете.

Щипков имеет опыт работы с политиками. В частности, он был советником на общественных началах спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Позже, в 2016 году, он охарактеризовал «информационную войну» как «работу антироссийских политтехнологов и пропагандистов, которые придумывают различные идеологемы, противоречащие нашей традиции и нашим планам».

Володин после перехода в Госдуму из администрации президента (АП) назначил себе нескольких советников на общественных началах. В том числе Алексея Чадаева и Ивана Демидова, которые работали с ним в АП.