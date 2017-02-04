Гудков собрался баллотироваться в мэры Москвы

Бывший депутат Госдумы, экс-член партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков собирается стать единым кандидатом от демократической оппозиции на пост мэра Москвы на выборах 2018 года, рассказал газете «Ведомости» глава штаба Гудкова на выборах в Госдуму в прошлом году Максим Кац.

Осенью 2017 года Гудков намерен добиться продвижения в муниципальные депутаты 200-300 человек, которые позже поставят за него подписи и помогут ему преодолеть муниципальный фильтр на выборах 2018 года.

«Яблоко» положительно отнеслось к предложению Гудкова вместе провести мэрскую избирательную кампанию, сказал Кац. Председатель «Яблока» Эмилия Слабунова подтвердила готовность партии поддержать Гудкова. Бывший глава «Яблока» Сергей Митрохин, который в прошлый раз баллотировался в мэры Москвы, напротив, считает, что партия поддержит его кандидатуру, а не Гудкова. Михаил Ходорковский сказал, что «Открытая Россия», скорее всего, поможет Гудкову.

Гудков для начала хочет поговорить с сооснователем «Яблока» Григорием Явлинским и другими союзниками, а потом уже принимать решение, сказал источник агентства «Интерфакс» в окружении политика.

В 2016 году Гудков пытался стать депутатом Госдумы. Он выдвигался по Тушинскому одномандатную округу, где его конкурентом был кандидат от «Единой России», бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Гудков набрал 19,7 процента голосов и проиграл Онищенко.