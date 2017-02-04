Politico узнало о блокировке указа Трампа по ЛГБТ его дочерью

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер помогли заблокировать проект указа по правам ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает Politico со ссылкой на несколько источников.

По информации издания, предполагалось отменить документом указ Барака Обамы 2014 года, который запрещал любую дискриминацию в отношении представителей ЛГБТ-сообщества на рабочем месте.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер, которые ранее выступали в поддержку ЛГБТ, добились того, чтобы указ не был рассмотрен президентом. Во вторник Белый дом распространил заявление, в котором говорилось, что Трамп «намерен защищать права всех американцев, в том числе ЛГБТ-сообщества».

«Президент Трамп продолжает уважать и поддерживать права ЛГБТ, как и делал на протяжении избирательной кампании», — отметили в Белом доме, добавив, что Трамп принял решение не отменять указ, принятый в 2014 году.