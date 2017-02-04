4 февраля
Россия
59.31
 
€ 63.82
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Politico узнало о блокировке указа Трампа по ЛГБТ его дочерью

Главная Политика
Москва
10:07 4 Февраля 2017
общество, происшествия, политика, сша
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер помогли заблокировать проект указа по правам ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает Politico со ссылкой на несколько источников.

По информации издания, предполагалось отменить документом указ Барака Обамы 2014 года, который запрещал любую дискриминацию в отношении представителей ЛГБТ-сообщества на рабочем месте.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер, которые ранее выступали в поддержку ЛГБТ, добились того, чтобы указ не был рассмотрен президентом. Во вторник Белый дом распространил заявление, в котором говорилось, что Трамп «намерен защищать права всех американцев, в том числе ЛГБТ-сообщества».

«Президент Трамп продолжает уважать и поддерживать права ЛГБТ, как и делал на протяжении избирательной кампании», — отметили в Белом доме, добавив, что Трамп принял решение не отменять указ, принятый в 2014 году.

Политика

Новости Москвы: Гудков собрался баллотироваться в мэры Москвы

Гудков собрался баллотироваться в мэры Москвы

04.02.2017
Россия

Осенью 2017 года Гудков намерен добиться продвижения в муниципальные депутаты 200-300 человек

Новости Москвы: Советником Вячеслава Володина стал сотрудник РПЦ

Советником Вячеслава Володина стал сотрудник РПЦ

03.02.2017
Россия

Речь идет о специалисте по работе РПЦ с партиями Александре Щипкове

Новости Москвы: Клинтон напишет книгу о поражении на президентских выборах

Клинтон напишет книгу о поражении на президентских выборах

02.02.2017
Россия

Хиллари Клинтон являлась кандидатом на пост президента США от Демократической партии

Новости Москвы: Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать мировую войну

Трамп обвинил Маккейна и Грэма в попытках развязать мировую войну

30.01.2017
Россия

По мнению американского лидера, оба политика отличаются слабым пониманием иммиграционных вопросов

Новости Москвы: Захарова объявила конкурс карикатур на Бориса Джонсона

Захарова объявила конкурс карикатур на Бориса Джонсона

30.01.2017
Россия

Поводом стало возмущение Джонсона из-за приглашения Захаровой в Палату общин

Новости России: Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры

29.01.2017
Россия

Лидеры двух стран обсудили насущные проблемы современного мира

Новости России: Дания назначит первого в мире «цифрового посла»

Дания назначит первого в мире «цифрового посла»

28.01.2017
Россия

Дипломату поручат устанавливать отношения с IT-гигантами

Новости России: Дональд Трамп ужесточил правила въезда в США

Дональд Трамп ужесточил правила въезда в США

28.01.2017
Россия

Теперь для оформления визы необходимо пройти интервью

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.