Жириновский и Явлинский объявили об участии в выборах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен выставить свою кандидатуру на пост президента России на выборах 2018 года. Об этом Жириновский сообщил на проходящем в Москве съезде ЛДПР, делегаты которого в очередной раз переизбрали его лидером партии.

«Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз», — заявил Жириновский.

Официально кандидат от ЛДПР на президентских выборах будет выдвинут на съезде партии в декабре 2017 года.

О намерении принять участие в выборах сообщил и Григорий Явлинский — лидер еще одной зарегистрированной в России партии — «Яблока». 4 февраля «Яблоко» объявило о начале президентской кампании Явлинского.

Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. Точная дата голосования пока не назначена. Предполагается, что выборы пройдут 11 марта.

О выдвижении на пост президента РФ также заявил оппозиционный политик Алексей Навальный. 4 февраля, как ожидается, Навальный откроет в Санкт-Петербурге свой первый региональный избирательный штаб.

Будет ли выставлять свою кандидатуру на очередной срок действующий президент РФ Владимир Путин, пока неизвестно.