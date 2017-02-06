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федеральные новости
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Пять губернаторов в ближайшее время могут лишиться своих должностей

Главная Политика
Москва
07:15 6 Февраля 2017
общество, политика, губернатор, отставка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Пять губернаторов могут лишиться своих должностей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента.

Это решение обсуждали в кремлевском управлении внутренней политики на прошлой неделе. Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын).

При этом собеседник газеты отметил, что замены ожидаются не везде. Так руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что для некоторых губернаторов ситуация складывается неопределенным образом.

«Худилайнен испытывает дефицит рейтинговых и других достижений, хотя и смог нейтрализовать многих оппонентов, а новый срок Ковалева вызывает вопросы, так же как и Басаргина. Возникают вопросы относительно и саратовского губернатора Валерия Радавева, его положении зависти от раскладов в Москве».

Ранее телеканал «Дождь» сообщал, что губернатор Пермского края Виктор Басаргин уйдет в отставку уже в понедельник, 6 февраля. Срок полномочий господина Басаргина истекает в этом году. Наиболее вероятный кандидат на должность врио — главный федеральный инспектор по краю Игорь Цветков, которого поддерживает полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич.

В 2017 году пройдут прямые выборы глав 14 регионов.

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