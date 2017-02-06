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Губернатор Пермского края сообщил об уходе в отставку

Главная Политика
Москва
08:54 6 Февраля 2017
выборы, политика, общество, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин решил не участвовать в губернаторских выборах в сентябре 2017 года. Об этом господин Басаргин заявил сегодня на пресс-конференции.

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий. До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона»,— приводит его слова «Интерфакс».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что в ближайшие дни могут состояться около пяти отставок губернаторов, среди которых — господин Басаргин. Кроме него, издание упоминает главу Карелии Александра Худилайнена, губернатора Рязанской области Олега Ковалева, глав Свердловской области Евгения Куйвашева, Новгородской — Сергея Митина и Ивановской — Павла Конькова, а также главу Бурятии Вячеслава Наговицына.

До этого Виктор Басаргин намеревался участвовать в выборах. Он возглавлял Пермский край с мая 2012 года.

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