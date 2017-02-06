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Европейский союз планирует продлить санкции против России

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Москва
09:48 6 Февраля 2017
санкции, евросоюз, политика, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Европейский союз планирует продлить антироссийские санкции, которые должны закончиться в марте 2017 года, минимум еще на шесть месяцев. Об этом сообщает «Bloomberg».

Речь идет о заморозке активов и о запрете въезда на территорию ЕС для более чем сотни граждан России и Украины. Источник в Брюсселе отмечает, что под санкции попадает, в том числе, бизнесмен и совладелец банка «Северный морской путь» Аркадий Ротенберг, а также акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук.

Напомним, санкции в отношении России Евросоюз ввёл в 2014 году из-за событий на Украине. В общей сложности в черные списки попали более 150 человек и несколько десятков юридических лиц. Кроме того, санкции действуют в отношении различных российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин уже прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о планах ЕС продлить санкции против России.

«А Евросоюз в курсе, что нам на это начихать?», — написал Рогозин в своем Twitter.

Также вице-премьер добавил, что к России нельзя применять шантаж и угрозы.

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