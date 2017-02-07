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Международная организация Amnesty International выдвинула обвинение сирийскому правительству в массовых внесудебных казнях

Главная Политика
Москва
04:54 7 Февраля 2017
сирия, обвинение, международные, казнь, организации, тюрьма
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Как сообщает РИА «Новости», эксперты отмечают, что Amnesty International неоднократно замечали в предоставлении недостоверных сведений, а также использовали в качестве инструмента пропагандистской войны. О бездоказательности обвинений в адрес Дамаска заявляют и в самой Сирии.

Amnesty International является международной неправительственной организацией, основанной в Великобритании в 1961 году. На сайте организации сообщается, что ее миссия «состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека».

Отмечается, что Amnesty International всегда подчеркивает, что является независимой организацией и находится на полном самофинансировании благодаря пожертвованиям.

Деятельность международной организации Amnesty International критиковали. Ее подозревают в предвзятости, избирательному подходу к публикуемой информации и даже в шпионаже. Против этой организации Amnesty International высказывались, в частности, власти России, Соединенных Штатов, Китая.

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