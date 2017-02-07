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Телеведущий Foх News отказался извиняться перед Владимиром Путиным и взял паузу до 2023 года

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Москва
06:01 7 Февраля 2017
путин, Трамп, ведущий, сша, телеканал
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудник телеканала Fox News Билл О'Райли высказался на предложение российской стороны принести извинения президенту Владимиру Путину. Его во время интервью с главой Белого дома Дональдом Трампом О'Райли назвал «убийцей». Об этом накануне, 6 февраля, сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Я работаю над извинениями, но это займет некоторое время, — сказал О'Райли. — Сможете проверить году эдак в 2023».

Некоторое время назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оскорбительной реплику американского телеведущего. «Конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой компании (как Fox News — примечание «Интерфакса»)», — сказал пресс-секретарь.

В воскресенье, 5 февраля, в интервью Fox News в ответ на реплику ведущего о том, что Путин — «убийца», Дональд Трамп сказал: «Давайте посмотрим, что мы сделали. Совершили много ошибок. К примеру, я с самого начала был против войны в Ираке».

На это телеведущий отметил, что «это были только ошибки», но не убийства. Трамп, в свою очередь, отметил: «Хорошо. Но ведь многие погибли. На свете полно убийц. У нас есть много убийц. И что вы думаете? Наша страна так уж невинна?».

Фото © AFP 2017/ Mandel Ngan

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