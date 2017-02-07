В Бурятии глава региона Вячеслав Наговицын подал прошение об отставке

Руководитель республики Вячеслав Наговицын подал прошение о своей отставке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря руководителя Бурятии Александра Мальцева.

«Только что на пресс-конференции Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Он сказал, что постарается быть полезным Бурятии в дальнейшем, баллотироваться на следующий срок не будет», — сказал пресс-секретарь.

Пресс-секретарь также отметил, что решение было неожиданным. В понедельник, 6 февраля, источники в правительстве региона сообщили РИА «Новости», что руководитель Бурятии не собирается покидать свой пост и будет баллотироваться на новый срок.

Некоторое время назад глава Пермского края Виктор Басаргин заявил, что решил не идти на новый губернаторский срок. Он отмечает, что уже обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину дать новое поручение, не дожидаясь окончания его полномочий.

6 февраля издание «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, уточнило о возможной близкой отставке нескольких губернаторов. Газета сообщает, что решение обсуждалось на неделе с 30 января в управлении внутренней политики. По данным источника, «под пристальным вниманием» находятся Карелия, глава региона Александр Худилайнен, Рязанская область, во главе находится Олег Ковалев, Свердловская область — Евгений Куйвашев, Новгородская область — Сергей Митин и Ивановская область — Павел Коньков, Пермский край — Виктор Басаргин и Бурятия — Вячеслав Наговицын.