7 февраля
Россия
58.71
 
€ 63.16
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В Бурятии глава региона Вячеслав Наговицын подал прошение об отставке

Главная Политика
Москва
06:28 7 Февраля 2017
бурятия, республика, отставка, глава, президент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Руководитель республики Вячеслав Наговицын подал прошение о своей отставке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря руководителя Бурятии Александра Мальцева.

«Только что на пресс-конференции Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Он сказал, что постарается быть полезным Бурятии в дальнейшем, баллотироваться на следующий срок не будет», — сказал пресс-секретарь.

Пресс-секретарь также отметил, что решение было неожиданным. В понедельник, 6 февраля, источники в правительстве региона сообщили РИА «Новости», что руководитель Бурятии не собирается покидать свой пост и будет баллотироваться на новый срок.

Некоторое время назад глава Пермского края Виктор Басаргин заявил, что решил не идти на новый губернаторский срок. Он отмечает, что уже обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину дать новое поручение, не дожидаясь окончания его полномочий.

6 февраля издание «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к Кремлю, уточнило о возможной близкой отставке нескольких губернаторов. Газета сообщает, что решение обсуждалось на неделе с 30 января в управлении внутренней политики. По данным источника, «под пристальным вниманием» находятся Карелия, глава региона Александр Худилайнен, Рязанская область, во главе находится Олег Ковалев, Свердловская область — Евгений Куйвашев, Новгородская область — Сергей Митин и Ивановская область — Павел Коньков, Пермский край — Виктор Басаргин и Бурятия — Вячеслав Наговицын.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Политика

Новости Москвы: Телеведущий Foх News отказался извиняться перед Владимиром Путиным и взял паузу до 2023 года

Телеведущий Foх News отказался извиняться перед Владимиром Путиным и взял паузу до 2023 года

07.02.2017
Россия

Американский ведущий Билл О'Райли сообщил, что процедура извинения займет много времени

Новости Москвы: Международная организация Amnesty International выдвинула обвинение сирийскому правительству в массовых внесудебных казнях

Международная организация Amnesty International выдвинула обвинение сирийскому правительству в массовых внесудебных казнях

07.02.2017
Россия

Amnesty International утверждает, что сирийское правительство проводит массовые внесудебные казни в тюрьме «Сайедная»

Новости Москвы: Европейский союз планирует продлить санкции против России

Европейский союз планирует продлить санкции против России

06.02.2017
Россия

Санкции действуют с 2014 года

Новости Москвы: Губернатор Пермского края сообщил об уходе в отставку

Губернатор Пермского края сообщил об уходе в отставку

06.02.2017
Россия

До этого Виктор Басаргин намеревался участвовать в выборах

Новости Москвы: Пять губернаторов в ближайшее время могут лишиться своих должностей

Пять губернаторов в ближайшее время могут лишиться своих должностей

06.02.2017
Россия

В 2017 году пройдут прямые выборы глав 14 регионов

Новости Москвы: Жириновский и Явлинский объявили об участии в выборах

Жириновский и Явлинский объявили об участии в выборах

05.02.2017
Россия

Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года

Новости Москвы: Politico узнало о блокировке указа Трампа по ЛГБТ его дочерью

Politico узнало о блокировке указа Трампа по ЛГБТ его дочерью

04.02.2017
Россия

Иванка Трамп и Джаред Кушнер ранее выступали в поддержку ЛГБТ

Новости Москвы: Гудков собрался баллотироваться в мэры Москвы

Гудков собрался баллотироваться в мэры Москвы

04.02.2017
Россия

Осенью 2017 года Гудков намерен добиться продвижения в муниципальные депутаты 200-300 человек

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.