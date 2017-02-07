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Дональд Трамп: я нравлюсь Обаме

Главная Политика
Москва
08:53 7 Февраля 2017
президент, сша, Трамп, обама, телеканал
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что нравится экс-лидеру США Бараку Обаме. Он также заявил, что 44-й президент Соединенных Штатов тоже хорошо к нему относится, об этом сообщает телеканал Fox News.

«Мы ладим. Не знаю, признает ли он это, но я ему нравлюсь», — рассказал Трамп в интервью телеканалу. «Он мне нравится, потому что я чувствую это», — сказал Дональд Трамп.

Новый президент США отмечает, что некоторое время назад он и Барак Обама «говорили друг о друге ужасные вещи». «Политика — удивительная вещь», — сказал новый американский президент.

Некоторое время назад экс-глава Белого дома Барак Обама заявлял, что получил удовольствие от бесед с Дональдом Трампом, проведенных после его победы на прошедших президентских выборах.

Фото © JIM WATSON / AFP

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