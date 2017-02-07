В России более 50 коллекторских фирм внесены в госреестр

Более 50 коллекторских организаций вошли в российский государственный реестр, уточняют представители ФССП. Шести организациям в регистрации отказали.

Уточняется, что единый реестр коллекторских агентств работает в России с 2017 года. Агентства занимаются взиманием просроченной задолженности официально, осуществлять подобную деятельность могут только фирмы, внесенные в госреестр. По данным профессионального сообщества, в реестр могут быть включены около 1,5-2 тысячи коллекторских агентств.

Отмечается, что по информации на 2 февраля в ФССП поступило 85 заявок о включении в государственный реестр «юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности».

В официальном документе сказано, что «территориальными органами ФССП выдано 51 свидетельство о внесении сведений о коллекторских организациях, принято шесть решений об отказе … в связи с представлением неполного пакета документов».

Уточняется, что 28 заявок находятся на рассмотрении.

Из КоАП следует, что коллекторам, которые продолжат действовать без включения в реестр, будет выписан штраф до 500 тысяч рублей для граждан Российской Федерации, до миллиона рублей для должностных лиц и до двух миллионов для юридических лиц.