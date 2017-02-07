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Встреча Владимира Путина и Александр Лукашенко еще не согласована

Главная Политика
Москва
13:17 7 Февраля 2017
лукашенко, путин, встреча, согласование, белоруссия, песков
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча российского и белорусского лидеров еще не согласована, учитывая их графики.

«Нет, до сих пор не удалось согласовать эти сроки с учетом графиков глав государств, поэтому пока точных сроков нет», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли сроки проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства Россия-Белоруссия.

Некоторое время назад Александр Лукашенко в рамках встречи с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ рассказал об отношения с президентом России Владимиром Путиным.

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