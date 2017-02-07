Встреча Владимира Путина и Александр Лукашенко еще не согласована

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча российского и белорусского лидеров еще не согласована, учитывая их графики.

«Нет, до сих пор не удалось согласовать эти сроки с учетом графиков глав государств, поэтому пока точных сроков нет», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли сроки проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства Россия-Белоруссия.

Некоторое время назад Александр Лукашенко в рамках встречи с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ рассказал об отношения с президентом России Владимиром Путиным.