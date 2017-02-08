Росавиация лишила две авиакомпании сертификатов эксплуатанта

«Бурятские авиалинии» и «Пионер-региональные авиалинии» лишены сертификатов эксплуатанта Росавиацией, сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что сертификаты аннулировали из-за нарушений воздушного законодательства.

«Авиакомпания «Бурятские авиалинии» выполняла полеты на воздушных судах с истекшим ресурсом двигателей. Парк авиакомпании состоит из одного самолета Ан-24РВ и двух вертолетов Ми-8ТВ. Росавиация установила, что авиаперевозчик выполнял пассажирские рейсы на самолете Ан-24РВ с истекшим сроком ресурса одного из двигателей (перелет составил 15 часов), и с истекшим ресурсом двигателя вертолета Ми-8ТВ (перелет на 6 часов)», — сказано в официальном сообщении.

В ведомстве отмечают, что это является грубейшим нарушением норм летной годности и напрямую влияет на безопасность полетов, сложившаяся ситуация может стать причиной серьезного авиационного происшествия вплоть до катастрофы.

«Авиакомпания «Пионер-региональные авиалинии» (в парке пять самолетов Ан-24, из них только три с действующим сертификатом летной годности) в нарушение воздушного законодательства выполняла полеты на самолетах других авиакомпаний, не включенных в ее собственный сертификат эксплуатанта», — также сообщают в ведомстве.

В Росавиации подчеркнули, что два авиаперевозчика серьезно рисковали безопасностью полетов, когда преднамеренно ставили в рейс воздушное судно, не прошедшее своевременное техническое обслуживание. Аннулированные сертификаты не восстанавливаются, отметили в Росавиации.