Владимир Жириновский заявил, что не говорил о предложении включить Белоруссию в состав России

Владимир Жириновский пояснил, что во время своего программного выступления на партийном съезде говорил о сотрудничестве в газовой сфере между Белоруссией и Россией, сообщает агентство ТАСС.



Жириновский также опроверг сообщения журналистов, которые приписали ему призывы к включению Белоруссии в состав России.

«Журналисты подают, что я предлагаю Белоруссию включить в состав России. Я ничего такого не предлагал», — сказал он парламентским корреспондентам.

Российский политик также пояснил, что во время своего программного выступления на 30-м съезде ЛДПР говорил о сотрудничестве в газовой сфере между Белоруссией и Россией. «Лукашенко просит денег все больше и больше. Хочет покупать газ по внутренним ценам. Я сказал на 30-м съезде ЛДПР: если внутренние цены — становитесь частью нашего государства, и у вас будут все внутренние цены и полная безопасность», — цитирует слова Жириновского агентство ТАСС.

По его словам, такими высказываниями хотел продемонстрировать, что «внутренние цены должны быть для тех, кто находится в составе российского государства». «Ни одно государство в мире не будет продавать товар по внутренним ценам иностранцам», — сказал политик.