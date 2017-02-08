8 февраля
Россия
59.51
 
€ 63.45
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Владимир Жириновский заявил, что не говорил о предложении включить Белоруссию в состав России

Главная Политика
Москва
11:31 8 Февраля 2017
жириновский, заявление, журналисты, россия, белоруссия, газ
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Владимир Жириновский пояснил, что во время своего программного выступления на партийном съезде говорил о сотрудничестве в газовой сфере между Белоруссией и Россией, сообщает агентство ТАСС.

Жириновский также опроверг сообщения журналистов, которые приписали ему призывы к включению Белоруссии в состав России.

«Журналисты подают, что я предлагаю Белоруссию включить в состав России. Я ничего такого не предлагал», — сказал он парламентским корреспондентам.

Российский политик также пояснил, что во время своего программного выступления на 30-м съезде ЛДПР говорил о сотрудничестве в газовой сфере между Белоруссией и Россией. «Лукашенко просит денег все больше и больше. Хочет покупать газ по внутренним ценам. Я сказал на 30-м съезде ЛДПР: если внутренние цены — становитесь частью нашего государства, и у вас будут все внутренние цены и полная безопасность», — цитирует слова Жириновского агентство ТАСС.

По его словам, такими высказываниями хотел продемонстрировать, что «внутренние цены должны быть для тех, кто находится в составе российского государства». «Ни одно государство в мире не будет продавать товар по внутренним ценам иностранцам», — сказал политик.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Политика

Новости Москвы: Росавиация лишила две авиакомпании сертификатов эксплуатанта

Росавиация лишила две авиакомпании сертификатов эксплуатанта

08.02.2017
Россия

Российские авиакомпании нарушили воздушное законодательство, сообщается на портале ведомства

Новости Москвы: Встреча Владимира Путина и Александр Лукашенко еще не согласована

Встреча Владимира Путина и Александр Лукашенко еще не согласована

07.02.2017
Россия

Графики лидеров обеих стран слишком насыщены, уточняет Дмитрий Песков

Новости Москвы: В России более 50 коллекторских фирм внесены в госреестр

В России более 50 коллекторских фирм внесены в госреестр

07.02.2017
Россия

Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов

Новости Москвы: Дональд Трамп: я нравлюсь Обаме

Дональд Трамп: я нравлюсь Обаме

07.02.2017
Россия

Об этом новый президент США заявил в эфире телеканала Fox News

Новости Москвы: В Бурятии глава региона Вячеслав Наговицын подал прошение об отставке

В Бурятии глава региона Вячеслав Наговицын подал прошение об отставке

07.02.2017
Россия

Об этом сообщает пресс-секретарь Наговицына Александр Мальцев

Новости Москвы: Телеведущий Foх News отказался извиняться перед Владимиром Путиным и взял паузу до 2023 года

Телеведущий Foх News отказался извиняться перед Владимиром Путиным и взял паузу до 2023 года

07.02.2017
Россия

Американский ведущий Билл О'Райли сообщил, что процедура извинения займет много времени

Новости Москвы: Международная организация Amnesty International выдвинула обвинение сирийскому правительству в массовых внесудебных казнях

Международная организация Amnesty International выдвинула обвинение сирийскому правительству в массовых внесудебных казнях

07.02.2017
Россия

Amnesty International утверждает, что сирийское правительство проводит массовые внесудебные казни в тюрьме «Сайедная»

Новости Москвы: Европейский союз планирует продлить санкции против России

Европейский союз планирует продлить санкции против России

06.02.2017
Россия

Санкции действуют с 2014 года

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.