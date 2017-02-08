В Госдуме приняли поправку о бессрочной приватизации жилья

Депутаты Государственной думы на заседании в среду, 8 февраля, приняли во втором чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России, сообщает агентство «Интерфакс».

Документ исключает из законодательства нормы, предусматривающие ограничение срока бесплатной приватизации жилья. Согласно действующему законодательству, бесплатная приватизация в России должна закончиться 1 марта этого года.

Комитет Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству рекомендует принять поправки о бессрочной приватизации. Сообщается, что технически нововведения предполагалось внести в законопроект, который уже находится в Госдуме и ранее был принят палатой в первом чтении.

Согласно законопроекту, предлагалось продлить бесплатную приватизацию до 2020 года только для отдельных категорий граждан — для жителей Крыма, для жителей, подлежащих переселению из аварийных домов, для детей-сирот.

После заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева текст законопроекта был полностью изменен для того, чтобы сделать бесплатную приватизацию бессрочной для всех граждан.