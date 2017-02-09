Президент Владимир Путин может поучаствовать в майском саммите «Шелкового пути»

В мае этого года в столице Китая пройдет саммит «Шелкового пути». Ожидается, что в нем примет участие президент России Владимир Путин. Об этом заявил посол России в Китае Андрей Денисов, сообщает РИА «Новости».

«Уже в мае, 14–15 мая, в Пекине состоится международный форум на высшем уровне под девизом «Один пояс, один путь». И мы ожидаем, что на этот форум приедет наш президент», — уточнил посол России в Китае во время пресс-конференции.

В сентябре прошлого года сообщалось, что глава российского государства прилетел в Китай для участия в саммите «группы двадцати».