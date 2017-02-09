Озвучена примерная дата начала действия безвизового режима между Украиной и ЕС

Сотрудник радиостанции Рикард Йозвяк заявил, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом может вступить в силу 12 июня этого года.

Журналист отметил, что безвизовый режим с Европейским Союзом для Грузии уже начнет действовать 29 марта.

В прошлый четверг, 2 февраля, депутаты Европейского парламента выступили за отмену визового режима с Грузией. Уточняется, что жители Грузии с биометрическими паспортами имеют возможность находится на территории Евросоюза в течение 90 дней, а также в течение шести месяцев для деловых, туристических или семейные поездок, но без права на работу.

Режим свободного перемещения должен заработать, как только вступит в силу механизм его экстренной приостановки. Анонсировалось, что это случится до конца марта.

Как уточняет «Лента.ру», издание «Европейская правда», ссылаясь на свои источники в ЕП, сообщио, что для Украины безвизовый режим с ЕС заработает уже летом, после того как будет одобрен режим приостановки.



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