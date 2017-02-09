9 февраля
Россия
59.02
 
€ 63.03
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Озвучена примерная дата начала действия безвизового режима между Украиной и ЕС

Главная Политика
Москва
13:11 9 Февраля 2017
виза, евросоюз, украина, жители
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сотрудник радиостанции Рикард Йозвяк заявил, что безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом может вступить в силу 12 июня этого года.

Журналист отметил, что безвизовый режим с Европейским Союзом для Грузии уже начнет действовать 29 марта.

В прошлый четверг, 2 февраля, депутаты Европейского парламента выступили за отмену визового режима с Грузией. Уточняется, что жители Грузии с биометрическими паспортами имеют возможность находится на территории Евросоюза в течение 90 дней, а также в течение шести месяцев для деловых, туристических или семейные поездок, но без права на работу.

Режим свободного перемещения должен заработать, как только вступит в силу механизм его экстренной приостановки. Анонсировалось, что это случится до конца марта.

Как уточняет «Лента.ру», издание «Европейская правда», ссылаясь на свои источники в ЕП, сообщио, что для Украины безвизовый режим с ЕС заработает уже летом, после того как будет одобрен режим приостановки.

Фото © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Политика

Новости Москвы: Президент Владимир Путин может поучаствовать в майском саммите «Шелкового пути»

Президент Владимир Путин может поучаствовать в майском саммите «Шелкового пути»

09.02.2017
Россия

Саммит пройдет 14-15 мая в Пекине

Новости Москвы: В Госдуме приняли поправку о бессрочной приватизации жилья

В Госдуме приняли поправку о бессрочной приватизации жилья

08.02.2017
Россия

Поправку приняли во втором чтении на заседании депутатов

Новости Москвы: Владимир Жириновский заявил, что не говорил о предложении включить Белоруссию в состав России

Владимир Жириновский заявил, что не говорил о предложении включить Белоруссию в состав России

08.02.2017
Россия

Российский политик заявил, что предлагал сотрудничество двух стран в газовой сфере

Новости Москвы: Росавиация лишила две авиакомпании сертификатов эксплуатанта

Росавиация лишила две авиакомпании сертификатов эксплуатанта

08.02.2017
Россия

Российские авиакомпании нарушили воздушное законодательство, сообщается на портале ведомства

Новости Москвы: Встреча Владимира Путина и Александр Лукашенко еще не согласована

Встреча Владимира Путина и Александр Лукашенко еще не согласована

07.02.2017
Россия

Графики лидеров обеих стран слишком насыщены, уточняет Дмитрий Песков

Новости Москвы: В России более 50 коллекторских фирм внесены в госреестр

В России более 50 коллекторских фирм внесены в госреестр

07.02.2017
Россия

Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов

Новости Москвы: Дональд Трамп: я нравлюсь Обаме

Дональд Трамп: я нравлюсь Обаме

07.02.2017
Россия

Об этом новый президент США заявил в эфире телеканала Fox News

Новости Москвы: В Бурятии глава региона Вячеслав Наговицын подал прошение об отставке

В Бурятии глава региона Вячеслав Наговицын подал прошение об отставке

07.02.2017
Россия

Об этом сообщает пресс-секретарь Наговицына Александр Мальцев

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.