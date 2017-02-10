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Между Россией и Словенией будет подписан договор по поставкам газа в 2018-2022 годах

Главная Политика
Москва
04:53 10 Февраля 2017
путин, президент, договор, газ
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Между Москвой и Любляной будет подписан договор по поставкам газа в 2018–2022 годах. На документе обе стороны поставят подписи в рамках визита президента Словении Борута Пахора в Москву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский правительственный аппарат.

Как сообщается, в рамках действующего контракта между двумя государствами, договор действует до 2018 года, объем поставок ресурса предусматривает 830 млн кубов газа в год.

«Успешно осуществляется сотрудничество в энергетике. Словения остается одним из постоянных потребителей российского природного газа в Юго-Восточной Европе. «Газпром» обеспечивает порядка 70% общих потребностей страны в природном газе (в 2016 году из России поставлено 520,1 млн кубометров). В ходе визита Борута Пахора ожидается подписание нового контракта на снабжение Словении российским природным газом в 2018–2022 годах», — уточнили в российском правительстве.

Некоторое время назад сообщалось, что президент России Владимир Путин в пятницу, 10 февраля, проведет встречу президентом Словении Борутом Пахором.

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