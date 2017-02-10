Вячеслав Володин сообщил, когда России вернется в ПАСЕ

По мнению Вячеслава Володина, российская делегация будет работать в Парламентской ассамблее Совета Европы после отмены нормы регламента, согласно которой небольшому количеству членов организации могут лишать голоса национальные делегации, об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

«Если эта норма в регламенте будет отменена, Россия вернется. И кстати, нужно отдать должное председателю ПАСЕ Педро Аграмунту, буквально вчера он прислал письмо по итогам консультаций с членами ПАСЕ», — приводит газета слова спикера Госдумы. Он также добавил, что российской стороне важно, чтобы права делегации были защищены.

Володин также отмечает, что во время предстоящей Парламентской ассамблеи в Мадриде российские представители обсудят ряд вопросов, связанных с процедурой регистрации и участия национальных делегаций в работе ассамблеи.

Некоторое время назад руководитель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий также уточнил условие возвращения России к полноформатной работе в ПАСЕ.